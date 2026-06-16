Netaş'tan 19,6 milyon dolarlık sunucu siparişi

Netaş Telekomünikasyon, Türkiye'nin önde gelen telekom operatörlerinden önemli bir sipariş aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan siparişin toplam tutarı 19,58 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu sipariş kapsamında tedarik edilecek sunucuların teslimatlarının 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma kapsamında Netaş, ürün teslimatlarının ardından 7 yıl süreyle satış sonrası destek hizmeti sunacak.