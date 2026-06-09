Netaş'tan Cezayir'de 20 milyon dolarlık yeni anlaşma
Netaş Telekomünikasyon, Cezayir'de faaliyet gösteren bir müşteriyle 20,35 milyon dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı.
Netaş Telekomünikasyon, yurt dışı faaliyetlerini güçlendirecek yeni bir sözleşme duyurdu.
Şirket, Cezayir'de yerleşik bir müşteri ile toplam 20,35 milyon dolar tutarında anlaşma imzaladığını açıkladı.
Teslimatlar bu yıl tamamlanacak
Anlaşma kapsamında ürün teslimatlarının 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Şirket, teslimat sürecinin tamamlanmasının ardından müşteriye iki yıl boyunca satış sonrası destek hizmeti de sunacak.