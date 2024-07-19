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Netflix abone ve kazançlarını ikinci çeyrekte hızlı artırdı

Netflix'in abone ve kazanç artışı, reklamcılığa doğru bir genişlemeden ve beğenilen bir program dizisinden yararlanmasıyla hızlandı.

Haber Merkezi
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Netflix abone ve kazançlarını ikinci çeyrekte hızlı artırdı
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Açıklanan mali sonuçlara göre Netflix, Nisan-Haziran döneminde 8 milyon abone ekledi ve geçen yılın aynı dönemine göre %37'lik bir artışa işaret etti. Bu, Netflix'in abone kazanımlarının bir önceki yıla göre arttığı art arda altıncı çeyrek oldu.

Şirketin son çeyrekteki kârı geçen yıla göre %44 artarak 2,15 milyar dolara ya da hisse başına 4,88 dolara yükseldi ve FactSet Research tarafından ankete katılan analistlerin tahminlerini aştı. Gelir de geçen yıla kıyasla %17 artarak 9,56 milyar dolara yükselerek analistlerin tahminlerinin üzerine çıktı.

Ancak yönetim Temmuz-Eylül dönemi için gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 gibi biraz daha yavaş bir hızda artacağını ve analistlerin beklediği %18'lik büyümenin gerisinde kalacağını öngördü.

İkinci çeyrek raporunun açıklanmasının ardından uzun süren işlemlerde ilk olarak %3 oranında düşen Netflix hisseleri daha sonra toparlandı ve yaklaşık %1 oranında yükseldi.

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