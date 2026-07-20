Netflix, Ben Affleck’in yapay zekâ filmcilik girişimi InterPositive’i satın aldı

Netflix, InterPositive'i 587 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Ben Affleck'in kurucu ortakları arasında yer aldığı şirket, satın alma işlemini mart ayında duyurmuş ancak anlaşmanın finansal detaylarını açıklamamıştı. Satın alma bedeli 587 milyon dolar olarak açıklandı.

InterPositive, yapım ekiplerinin kendi çekim görüntüleri üzerinde çalışan üretken yapay zeka teknolojileri geliştiriyor. Şirketin modeli; kurgu sürecinde süreklilik hatalarının giderilmesi, ışıklandırma düzenlemeleri, eksik çekimlerin tamamlanması ve sahne ortamlarının iyileştirilmesi gibi prodüksiyon süreçlerine destek sağlıyor.

Netflix, son mali sonuç açıklamasında platformdaki yaklaşık 300 yapımın halihazırda üretken yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını bildirmişti.

Ben Affleck, geliştirilen modelin yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarının ürünü olduğunu belirterek, sistemin eksik çekimler, arka plan değişiklikleri ve yanlış ışıklandırma gibi gerçek prodüksiyon sorunlarını sinematik kuralları koruyarak çözmek üzere eğitildiğini ifade etti.

Cnbc-e'nin aktardığına göre Affleck, yapay zeka araçlarına yaratıcı kararların sanatçılarda kalmasını sağlayacak kısıtlamalar eklendiğini belirterek, teknolojinin amacının yaratıcı süreci desteklemek ve elde edilen faydanın doğrudan anlatılan hikâyeye katkı sağlaması olduğunu söyledi.

Anlaşma kapsamında Ben Affleck, Netflix bünyesinde kıdemli danışman olarak görev yapacak.