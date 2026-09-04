Netflix, Türkiye’deki hikâye anlatıcılarını projelerini sunmaya davet ediyor

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Netflix, Türkiye’deki kreatif sektör profesyonellerine yönelik yeni programı Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü’nü duyurdu. 2026 yılı içerisinde İstanbul’da gerçekleşecek sunum gününde, katılımcılar projelerini Netflix Türkiye ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) içerik ekiplerinden oluşan seçici kurula yüz yüze sunacak.

Sunumların ardından seçilen projeler geliştirme aşamasına geçebilecek. Geliştirme sürecine alınan projelerin kreatifleri, Netflix içerik ekipleriyle senaryo ve diğer yaratıcı materyaller üzerinde birlikte çalışacak. Seçilen projelerin geliştirme süreci Netflix tarafından desteklenecek. Amaç, her hikâyeyi en güçlü hâline getirmek ve projeleri bir sonraki aşamaya hazırlamak.

Kimler başvurabilir?

Program, 18 yaşından büyük ve daha önce izleyiciyle buluşmuş en az bir yapımda senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almış kreatif sektör profesyonellerine açık. Başvuru sahiplerinin henüz bir Netflix Türkiye yapımında bu görevlerden herhangi birini üstlenmemiş olması gerekiyor.

Başvuru sahipleri programa aksiyon, gerilim, karakter odaklı drama, komedi ve genç yetişkin türlerindeki özgün kurmaca projeleriyle katılabilecek. Projelerin Türkçe, başvuru materyallerinin ise Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanması gerekiyor.

Başvurular 8 Eylül’de başlıyor

Adaylar başvurularını 8 Eylül–6 Ekim 2026 tarihleri arasında www.siradakihikaye.com web sitesi üzerinden iletebilecek. Başvuru koşulları, değerlendirme süreci ve programa ilişkin diğer ayrıntılar da aynı web sitesinde yer alıyor.

Bugüne kadar 90’dan fazla Türk yapımını dünyayla buluşturan Netflix, üç yıl süreyle devam edecek Sıradaki Hikaye programı ile yeni hikâyelere ulaşmayı ve henüz Netflix ile çalışma deneyimi edinmemiş kreatif profesyonellere alan açmayı hedefliyor.

Kreatif sektöre çok boyutlu destek

Sıradaki Hikaye, Netflix’in Türkiye’de kreatif yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların yeni bir adımı. Netflix bugüne kadar senaryo yazımından görsel efektlere, yönetmenlik eğitimlerinden uyarlama atölyelerine kadar farklı alanlarda 40’tan fazla ücretsiz program gerçekleştirdi. İki yıldır devam eden Türkiye Yetenek Haritası inisiyatifi ise Çanakkale’den Mardin’e, Konya’dan Hatay’a Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gençleri eğitim ve gelişim fırsatlarıyla buluşturdu. Türkiye Yetenek Haritası bu yıl Anadolu’nun üç yeni şehrinde gençlerle buluşacak.