Netflix, ünlü aktörün yapay zeka girişimini satın aldı

Sinema sektöründe yapay zeka kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde gelen bu satın alma, Netflix’in içerik üretiminde teknolojiyi daha aktif kullanma stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

InterPositive, doğrudan yapay zeka oyuncular veya tamamen sentetik filmler üretmeye odaklanan bir girişim değil. Şirketin geliştirdiği teknoloji, film yapım süreçlerinde teknik ekiplerin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sistem, yapım ekiplerinin kendi çekimlerinden elde ettikleri görüntüler üzerinde çalışarak kurgu aşamasındaki süreklilik hatalarını düzeltme, ışıklandırma düzenlemeleri yapma ve sahne ortamını iyileştirme gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Bu sayede prodüksiyon süreçlerinin daha hızlı ve verimli ilerlemesine yardımcı oluyor.

Netflix yapay zekayı içerik üretiminde büyütüyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre Netflix, son yıllarda birçok yapımında yapay zeka teknolojilerinden faydalandığını açıklamış ve bu alanda güçlü bir konumda olduklarını sık sık vurgulamıştı.

InterPositive’in satın alınması, platformun film ve dizi üretim süreçlerinde yapay zekayı daha geniş ölçekte kullanma planının bir parçası olarak görülüyor.