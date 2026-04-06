Netflix yeni dizisinde rol alacak genç yeteneği arıyor: Seçmeler tüm Türkiye’ye açık

Netflix, Palas Pandıras ile basketbol parkelerinin ruhunu ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Selman Nacar’ın senarist, yönetmen ve Kuyu Films çatısı altında ilk kez yapımcı olarak imza atacağı dizi; sakatlık yüzünden parkelere erken veda eden eski bir milli basketbolcunun, beş yetenekli lise öğrencisinin yaşamına dokunuşunu konu alıyor.

Bu hikayenin kilit isimlerinden Serhat karakterine kimin hayat vereceği ise kriterleri karşılayan tüm gençlere açık olan seçmelerin ardından belli olacak.

Seçilen gençler İstanbul’da kampa girecek

18 - 22 yaş aralığındaki gençlere açık olan bu çağrı, basketbol yeteneğini oyunculukla aynı potada eritebilen yepyeni bir yüzü ekranlara kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılıma imkan tanıyan seçmelere başvuru için İstanbul'da yaşama şartı aranmazken, değerlendirmelerin ardından yeteneğiyle öne çıkan gençler İstanbul’a davet edilecek. Adaylar burada profesyonel bir oyuncu koçu ve basketbol antrenörü eşliğinde bir kamp programına dahil olacak. Kamp süresi sonunda yapım ekibi tarafından seçilen genç yetenek ise Serhat karakterini canlandırmak için önümüzdeki aylarda İstanbul’da sete çıkacak oyuncu ekibine dahil olacak.

Başvuru süresi 10 gün, detaylar web sitesinde

Kamera önü deneyimi olmadan da katılınabilecek bu heyecan verici seçmelerde yer almak isteyen adayların, 2 ile 12 Nisan tarihleri arasında resmi web sitesine girerek başvuru formunu doldurması ve ardından üç farklı kısa video yüklemesi gerekiyor. İlk videoda adayın doğal ışıkta kendini tanıtması, ikinci videoda ise web sitesinde yer alan özel metni canlandırdığı bir performans kaydı bekleniyor. Son olarak, adayın top hakimiyetini, şut yeteneğini ve sahadaki hızını gösteren bir basketbol videosunu sisteme yüklemesi isteniyor. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin de kabul edildiği açık çağrı sürecine ait başvuru formu ve tüm detaylar palaspandirasacikcagri.com adresinde, kendi hikayesini yazmak isteyen yıldız adaylarını bekliyor.

Kreatif sektör eğitimleri devam ediyor

Sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da gençleri destekleyen Netflix, Türkiye’deki yetenekleri kreatif sektöre kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği kapsamlı eğitim programlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar senaryo yazımı, görsel efekt, reji ve uyarlama gibi alanlarda 40’ı aşkın ücretsiz programı hayata geçiren eğlence servisi; iki yıldır devam eden Türkiye Yetenek Haritası inisiyatifiyle Çanakkale’den Mardin’e, Konya’dan Hatay’a uzanarak Anadolu'nun dört bir yanındaki gençlere fırsat eşitliği sunmayı sürdürdü. Kamera arkasına yönelik eğitimlerin gerçekleşeceği yeni şehirler önümüzdeki haftalarda açıklanacak.