Netflix'in üçüncü çeyrek tahminleri hayal kırıklığı yarattı

Netflix'in 30 Haziran'da sona eren dönemde geliri yıllık bazda yüzde 13 artarak 12,56 milyar dolara ulaştı. LSEG anketinde analistlerin beklentisi 12,59 milyar dolar seviyesindeydi. Hisse başına kar 80 sentle 79 sentlik tahmini hafif aşarken, net kar geçen yılın aynı dönemindeki 3,13 milyar dolardan 3,40 milyar dolara yükseldi.

Netflix, üçüncü çeyrekte 12,9 milyar dolar gelir ve hisse başına 82 sent kar beklediğini açıkladı. Her iki tahmin de analist beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 12 büyümesini öngörürken, 2026 geneli gelir tahminini önceki 50,7-51,7 milyar dolar aralığından 51-51,4 milyar dolar aralığına daralttı.

Şirket, üyelik artışı, abonelik fiyatlarındaki yükseliş ve reklam gelirlerinin ikinci çeyrek performansını desteklediğini bildirdi. Netflix, reklam gelirini bu yıl yaklaşık 2 katına çıkararak 3 milyar dolara ulaştırma hedefini korudu. ABD'de reklamverenlerle yürütülen görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve anlaşmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Kullanıcılar, yılın ilk yarısında Netflix içeriklerini toplam 97 milyar saatten fazla izledi. İzlenme süresi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Şirket, etkileşimin sağlıklı olduğunu ve dizilerin ikinci sezonlarındaki izleyici kaybının geçen yıla göre bir miktar iyileştiğini savundu.

Buna karşın Netflix, izlenme verilerini içeren "What We Watched" raporunu 2027'den itibaren yılda 1 kez yayımlayacağını açıkladı. Rapor daha önce yılda 2 kez paylaşılırken, bu karar yatırımcıların etkileşim verilerindeki şeffaflığa ilişkin endişelerini artırdı.

Canlı yayınlar, son 5 yıldaki en güçlü 10 yeni üye kazanım gününün 6'sında etkili oldu. Ancak canlı içerikler toplam program harcamalarının yüzde 5'inden fazlasını oluşturmasına rağmen izlenme saatlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 1'ini sağladı. Netflix, Kadınlar Dünya Kupası, NFL, MLB ve WWE içeriklerinin reklamverenlerden güçlü talep gördüğünü belirtti.

Şirket, bu yıl içerik harcamalarını yaklaşık yüzde 10 artırmayı, yeni program yatırımlarıyla yıllık gelirine 6 milyar dolar eklemeyi planlıyor. Netflix ayrıca yaklaşık 300 yapımda üretken yapay zeka kullandığını bildirdi.

Yönetim, bazı pazarlarda ücretsiz ve reklam destekli bir seçeneğin değerlendirilebileceğini ancak ücretli abonelikleri olumsuz etkileme riski nedeniyle kısa vadede böyle bir hizmet başlatma planı bulunmadığını açıkladı.