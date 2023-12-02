Netflix'in yeni animasyon filminin özel gösterimi İstanbul'da yapıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık'ta tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki Netflix üyeleriyle buluşacak olan Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu filminin özel gösterimi, bugün İstanbul Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Bade İşçil, Başak Sayan ve Zeynep Sever Demirel gibi pek çok ismin katıldığı etkinlikte katılımcılar hem filmi ilk kez izleme hem de tavukların eğlenceli dünyasını deneyimleme imkanı yakaladı.

Tüm zamanların en çok izlenen stop motion animasyon filmi Tavuklar Firarda ile aynı evrende geçen Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu'nun yönetmeni İngiliz animatör Sam Fell.

Senaryosu Karey Kirkpatrick, John O'Farrell ve Rachel Tunnard tarafından yazılan filmin yapımcılığını ise Aardman Animations ve Netflix Animation üstlendi. Komedi türündeki filmin seslendirme sanatçıları arasında Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Romesh Ranganathan, David Bradley, Daniel Mays, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, Nick Mohammed ve Miranda Richardson gibi başarılı isimler yer alıyor.

Netflix üyeleri, başta çocuk profilleri olmak üzere ücretsiz olarak kullanabildikleri ebeveyn kontrolü seçenekleri ile aileleri için en doğru içerikleri kolayca seçebiliyor.