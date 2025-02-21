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Netflix'ten Meksika'ya 1 milyarlık dolar yatırım planı

Netflix'in eş üst yöneticisi (CEO) Ted Sarandos, Meksika'ya 4 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Netflix'ten Meksika'ya 1 milyarlık dolar yatırım planı
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Netflix'in eş üst yöneticisi (CEO) Ted Sarandos, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Mexico City'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Buradaki konuşmasında Meksika'nın şirket için öneminden bahseden Sarandos, Netflix yapımlarının ülkedeki ekonomik etkisine dikkati çekti.

Sarandos, Sheinbaum'un "büyüme ve fırsatlarla dolu, canlı ve müreffeh bir Meksika vizyonunu" paylaştıklarını vurguladı.

Bunun bir parçası olmak istediklerini dile getiren Sarandos, "Netflix'in önümüzdeki 4 yıl içinde Meksika'da dizi ve film yapımı için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Sarandos, bu yatırımın görsel-işitsel sektörün büyümesine yardımcı olacağını, ülke genelinde istihdam ve fırsatlar yaratacağını ifade etti.

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