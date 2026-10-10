Netflix'ten yüzlerce çalışanı etkileyecek karar iddiası: Tarih bile verildi

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Netflix'in iş gücünü yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmayı planladığı iddia edildi. Puck News'un haberinde, şirketin işten çıkarma kararını önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte duyurabileceği ifade edildi.

Netflix'in geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu. Planın hayata geçirilmesi halinde yüzlerce çalışanın işini kaybedebileceği belirtiliyor. Ancak işten çıkarmaların hangi departmanları kapsayacağına ve kaç çalışanın etkileneceğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Son büyük işten çıkarma 2022'de yaşanmıştı

Netflix'te son büyük çaplı işten çıkarma süreci 2022 yılında yaşanmıştı. Abone artışının yavaşlaması ve müşteri kayıplarının ardından şirket yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Yeni işten çıkarma iddiası, dijital yayın sektöründe rekabetin yoğunlaştığı ve platformların gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığı bir dönemde gündeme geldi.

Yayın platformları arasında rekabet kızışıyor

Netflix, medya sektöründeki birleşmelerin ve dijital içerik pazarındaki dönüşümün etkisiyle daha yoğun bir rekabet ortamında faaliyet gösteriyor. YouTube'un izlenme oranlarını artırması ve reklam harcamalarından aldığı payı büyütmesi de sektördeki rekabet baskısını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Kullanıcıların izleme alışkanlıklarındaki değişim ve reklam gelirlerinin önem kazanması, yayın platformlarını iş modellerini yeniden şekillendirmeye yöneltiyor.

Netflix yeni gelir kaynaklarına yöneliyor

Şirket, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla geleneksel abonelik modelinin ötesine geçen yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda reklam destekli abonelik seçenekleri, canlı etkinlikler ve oyun sektörüne yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

Netflix'in olası işten çıkarma planının, şirketin maliyet yönetimi ve büyüme stratejisiyle nasıl bir ilişki taşıdığına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.