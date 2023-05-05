Nev Sağlık Grubu’ndan Bandırma'ya yeni sağlık üssü

BURSA/EKONOMİ

Sağlık sektöründe başta Bursa olmak üzere ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında çalışmalarını sürdüren Nev Sağlık Grubu’nun, sağlık merkezleri zincirine yeni bir halka daha eklendi. Sağlık alanındaki yatırımları ile hızla büyümeye ve gelişmeye devam eden Nev Sağlık Grubu, Bursa’da yer alan 3 sağlık merkezinin ardından, Bandırma’da da yeni sağlık merkezini devreye aldı.

Toplamda 200 milyon TL yatırımla hayata geçen Nev Bandırma ile Görüntüleme Merkezinin açılışı yoğun ilgi gördü. Nev Bandırma, ilk etapta Genel Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi & Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Psikiyatri, Radyoloji, Diş Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Klinik Psikoloji alanlarında Bandırma ve bölge halkına hizmet verecek.

“Yatırımlarla büyüme yolculuğu sürecek”

Bursa’daki sağlık merkezleri gibi Nev Bandırma da tümüyle yenilenerek, modern teknolojik altyapıya sahip, kaliteli sağlık hizmeti sunma odağıyla hizmete başladı. Toplamda 1000 metrekare alanda yer alan Nev Bandırma ve Görüntüleme Merkezinde; 15 poliklinik, Diş, endoskopi, kolonoskopi ünitesi, 3 yataklı müşahede odası, radyoloji görüntüleme merkezi ve Acil Odası yer alıyor.

Nev Sağlık Grubu olarak, ilk günden beri vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma gayesiyle yoluna devam ettiklerini aktaran Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, “Bandırma stratejik olarak çok önemli bir konumda yer alıyor. Biz de Nev Sağlık Grubu olarak büyüme hedeflerimiz kapsamında Bandırma’nın potansiyeline inandığımız için bu yatırımı yapma kararı aldık. Gerek hastanelerimizin teknolojik altyapısını gerekse de insan kaynağını geliştirme anlamında çalışmalarımız hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.