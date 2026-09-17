Neva Yalı’da yaşamın ritmi sporla buluşuyor

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Neva Yalı’nın sosyal yaşam yaklaşımının bir parçası olarak proje bünyesinde etkinliklere ev sahipliği yapılırken, kurumsal şirket takımlarını bir araya getiren NCL Beach Volley 2026 Güz Sezonu da Neva Yalı yatırımının otel bileşeni olan Moxy İzmir’de gerçekleştiriliyor.

Rekabet kum sahaya taşınıyor

16 Eylül’de başlayan NCL Beach Volley’de Türkiye’nin önde gelen şirketlerini temsil eden 10 takım mücadele ediyor. Karma 4×4 formatında düzenlenen organizasyon kapsamında 16, 18, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde toplam 20 karşılaşma oynanacak. Arkas, Bosch Home Comfort, Fuchs, JTI, KPMG, MVT Elektrik, REV, Türk Tuborg, Uluhan Hukuk ve VE-GE takımlarının yer aldığı organizasyon, kurumsal rekabeti açık hava ve sosyal yaşam alanlarına taşıyarak Neva Yalı’daki hareketliliğe yeni bir boyut kazandırıyor.

Spor ve sosyal yaşam bir arada

NCL Beach Volley, Neva Yalı’nın sosyalleşme, deneyim paylaşımına alan açan yapısını da destekliyor. Böylece proje, gündelik yaşamın farklı ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapan bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Turnuva, Neva Yalı’da başlayan yaşamın yalnızca konutlarla sınırlı kalmadığını; spor, etkinlik ve sosyal deneyimlerle günün farklı saatlerine yayılan dinamik bir kent yaşamına dönüştüğünü de ortaya koyuyor.

İzmir’in yeni kıyı hattı hareketleniyor

Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesinde REV imzasıyla hayata geçirilen Neva Yalı; konut, ofis, otel, gastronomi, kültür-sanat ve sosyal yaşam fonksiyonlarını aynı bölgede buluşturarak İzmir’in yeni kıyı hattında yeni bir cazibe merkezi oluşturuyor. Tamamlanan konutları, deniz manzaralı ofisleri ve farklı sosyal alanlarıyla yaşamın başladığı Neva Yalı, artık etkinlikleriyle de bölgenin sosyal hayatına hareket kazandırıyor.

Neva Yalı ile başlayan bu dönüşüm; REV’in yeni projesi Riva Yalı ile büyümeye devam ediyor. REV’in bölgeye yönelik uzun vadeli yatırımlarıyla Turan; yaşanan, çalışılan, konaklanan, sosyalleşilen ve farklı deneyimlerin paylaşıldığı yeni bir çekim merkezi olarak şekilleniyor.

Moxy İzmir, Neva Yalı’nın sosyal yaşamını tamamlıyor

Neva Yalı’nın otel bileşeni olarak konumlanan Moxy İzmir, Marriott International bünyesinde faaliyet gösteren 186 akıllı odaya sahip lifestyle otel olarak, projenin sosyal yaşam deneyimini tamamlıyor. 8 Eylül 2026’da kapılarını açan otelin ortak kullanım alanları, yeme-içme, çalışma ve etkinlik alanları; Neva Yalı sakinlerini, ofis kullanıcılarını, iş dünyasını ve şehir ziyaretçilerini bir araya getiriyor.

Moxy İzmir’de başlayan NCL Beach Volley heyecanı, Neva Yalı’da yaşamın başladığını ve İzmir’in yeni kıyısının spor, sosyal yaşam ve yeni deneyimlerle şehrin yeni buluşma noktasına dönüştüğünü gösteriyor.