New Holland, yeni ürünlerini BURTARIM’da görücüye çıkardı

EKONOMİ/BURSA

Türkiye'nin en çok tercih edilen traktör markası New Holland, en yeni traktörleri ve tarımsal ekipmanlarıyla 20. Bursa Tarım Fuarı'nda çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. New Holland T4B, T3S ve T5 BLM traktörlerin ilk kez görücüye çıktığı fuarda, Hassas Tarım Ürünleri de TürkTraktör standında çiftçilerin beğenisine sunuldu. TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Bursa Tarım Fuarı’nda birçok yeniliği çiftçilerle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. New Holland T4B, T3S ve T5 BLM traktörlerinin ilk kez gösterildiği fuarın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Canbeyli, “17 yıldır aralıksız pazar lideri olan New Holland ailesinin Faz 5 motor teknolojisine sahip yeni üyeleri T4B, T3S ve T5 BLM serisini Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından Bursa’da ilk kez sergiliyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yine ilk kez Bursa’da gösterilen New Holland FR650 Kendi Yürür Silaj Makinesi, CX5.90 ve CH7.70 Biçerdöverler, Density Büyük Balya ve ProBelt Silindirik Balya Makinelerimizin de çiftçilerimizin göz bebeği olacağına inanıyoruz. Hem traktör hem de tarımsal ekipmanlardaki geniş ürün yelpazemizi bir arada incelemek üzere tüm üreticilerimizi fuardaki standımıza bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Bursa Tarım Fuarı’na özel olarak Ekim ve Kasım aylarında geçerli kampanya kapsamında New Holland T7 ve T7HD model traktör alanlara 100.000 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye edilecek. Ekim ayında gerçekleştirilecek New Holland TR6s model traktör alımlarında; Küçük Balya Makineleri, Yuvarlak Balya Makineleri, Döner Kulaklı Pulluklar ve Dik Rotovatör ürün gruplarında geçerli 50.000 TL indirim hakkı sunulacak.