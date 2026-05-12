New York sokakları Chobani desteği ile futbol sahasına dönüşüyor

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını mahallelere taşıyan bu iş birliğiyle, yaklaşık 30 bin öğrenciye besleyici gıdalar ve spor yapma imkanı ulaştırılıyor.

Sosyal sorumluluk vizyonuyla hareket eden Chobani, projede ana partner olarak yer alarak hem çocukların hayallerini besliyor hem de toplumsal bağları güçlendiriyor.

Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu, ABD’nin en çok satan yoğurt markası Chobani ve New York Belediyesi Ulaştırma Departmanı (DOT), çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanlar yaratmak amacıyla “Futbol Caddeleri” (Soccer Streets) projesini hayata geçirdi.

New York genelindeki beş bölgede, 50’den fazla kamu okulunun önündeki sokaklar araç trafiğine kapatılarak futbol sahalarına, sanat istasyonlarına ve mahalle kutlama alanlarına dönüştürülüyor.

1 Mayıs itibarıyla başlayan ve eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'a kadar devam edecek olan bu seri etkinlikler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde şehrin sokaklarında bir spor şöleni havası estiriyor.

Projenin ana özel sektör partneri olan Chobani, etkinliklerin ölçeklenmesini ve toplumsal deneyimin zenginleştirilmesini sağlıyor. Bu kapsamda hazırlanan programla, okul önlerindeki caddeler geçici süreliğine çocukların kontrolüne geçiyor.

ABD’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu "Street Lab" iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde öğrenciler çift kale maçlara katılıyor, profesyonel antrenman tekniklerini öğreniyor ve oyunun tadını çıkarıyor.

Chobani ise sahada sunduğu ürün tadımları, besleyici atıştırmalıklar ve içecek ikramlarıyla sporcuların enerji ihtiyacını karşılarken; çocuklara özel hazırlanan futbol temalı çıkartmalar, özel tasarım toplar ve ödüllerle etkinliği bir festivale dönüştürüyor.

Çocukluğundan beri futbolu çok sevdiğini ve futbolun kendisi için hiçbir zaman sadece bir oyun olmadığını vurgulayan Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya şöyle konuştu:

“Futbolun hepimizi birleştirme, bir aidiyet duygusu yaratma ve saha dışında da hayat boyu yanımızda taşıdığımız şeyleri öğretme gücü var. ABD Milli Takımı’ndan ülkenin dört bir yanındaki gençlik kulüplerine verdiğimiz desteklerle gördük ki, insanların hayallerini beslediğinizde bu hayaller filizlenip büyüyor. Şimdi bu ruhu New York mahallelerine taşımak ve belediye ile birlikte çocuklar için böyle bir şeyin parçası olmak benim için çok özel. Sokakların oyun oynayan çocuklarla dolması, ailelerin onları heyecanla izlemesi ve insanların futbol etrafında bir araya gelmesi… Futbolu güzel yapan şey tam da bu. Özellikle Dünya Kupası yaklaşırken, bunu kutlamak için daha iyi bir yol olamazdı.”

"Futbol Caddeleri" (Soccer Streets) projesi, okul önlerindeki alanların çocukların oyun oynayabileceği, öğrenebileceği ve bir araya gelebileceği alanlara nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Proje kapsamında çocukların kendi futbolcu kartlarını tasarlayabileceği istasyonlar kurulurken, Chobani çalışanları da gönüllü olarak etkinliklerde yer alacak.

Etkinliklerin ardından projenin daha fazla okula yayılması ve diğer okulların da yıl boyunca devam eden “Okullar İçin Açık Sokaklar” programına dahil edilmesi hedefleniyor.

Spora küresel destek: New York’tan İstanbul’a uzanan vizyon

Chobani’nin sporu ve toplumsal gelişimi destekleyen vizyonu, sadece ABD ile sınırlı kalmayıp Türkiye’deki dev yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Chobani, geçtiğimiz yıl Türk futbolunun köklü kulübü Fenerbahçe ile spor tarihine geçen dev bir iş birliğine imza atmıştı.

Hamdi Ulukaya’nın gönülden desteklediği Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığın bir yansıması olan bu anlaşma, yıllık 10 milyon euro tutarında ve 10 yıl süreli stadyum isim hakkı ile Avrupa maçlarını kapsayan yıllık 4 milyon euro değerinde ve 5 yıl süreli forma önü sponsorluğunu içeriyor.

Chobani, hem uluslararası spor organizasyonlarına verdiği desteklerle hem de yerel topluluklara dokunan sosyal projeleriyle sporu ve sağlığı sahiplenmeye devam ediyor.

Chobani’nin Fenerbahçe ve ABD Futbol Federasyonu’na verdiği desteğin ardından, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde New York sokaklarında çocuklar için inşa eden Chobani, markanın "herkes için iyi gıda" ve "toplumsal iyilik" misyonunu küresel ölçekte sürdürdüğünü bir kez daha gösteriyor