NGN ile Huawei arasında iş birliği anlaşması

İş dünyasının ve teknolojinin buluşma noktası NGN IT Vision, teknolojinin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. 12 Ekim günü NGN ev sahipliğinde düzenlenen ‘IT Vision 2024’ etkinliğinde; Türkiye’nin lider teknoloji şirketi NGN ile küresel teknoloji şirketi Huawei arasında arasında “Stratejik İş Ortaklığı” için imzalar atıldı.

Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin önemli veri merkezi yatırımcılarından iş dünyası ve teknoloji liderleriyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, NGN IT Vision etkinliğindeki konuşmasında, bu zirveyle birlikte; özellikle bilişim teknolojilerindeki yeni yaklaşımları ve veri dünyasını değerlendirme imkanının bulunacağını belirterek, şunları söyledi: “Veri teknolojilerine de aynı gayret ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Yapay zeka alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin yanında; Makine öğrenmesi, robotik, IoT, bulut bilişim başta olmak üzere yenilikçi teknolojilerde ve veri iletişim hızlarında yaşanan artış, küresel veri hacminde de pozitif bir etki oluşturuyor. 2020 yılında küresel veri hacmi 64 zettabyte iken, bu yıl 120 zettabyte’a ulaşması öngörülüyor. 2030 yılında ise bu rakamın 660 zettabyte’a ulaşması bekleniyor. Veri dünyası; stratejilere şekil vermemizi sağlarken, aynı zamanda geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Bugün Dünya’nın en büyük 10 şirketinden 7’si teknoloji şirketi ise bu firmaların başarısının arkasında yatan temel unsurlar; veriden değer üretme becerisi ve farklı alanlardaki verileri birbirleri ile ilişkilendirerek ekonomik değere dönüştürme başarısıdır. Veriye erişen ve onu doğru değerlendiren, sınıflandıran ve dönüştüren için başarı sınır tanımamakta. Bu noktada; veri merkezi sektörünün önemi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü veri merkezlerine sahip olmak, ülkelerin dijital verilerini kendi kontrolü altında tutmalarını sağlıyor. Ulusal güvenlik ve veri gizliliği açısından bu durum kritik bir önem arz etmekte. Bir anlamda “dijital kale” olarak tabir edilen veri merkezleri, ekonomik açıdan da büyük değer taşımaktadır.”

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su İnanç Erol, Huawei ile Türkiye’de için çok önemli bir yatırıma ve iş ortaklığına imza attıklarını, Türkiye’nin teknoloji geleceği için çok büyük bir adım atıldığını belirtti.

Erol: Türkiye için başarı hikayelerini artırmak istiyoruz

Törende konuşan NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su İnanç Erol, Huawei ile Türkiye’de çok önemli bir yatırıma ve iş ortaklığına imza attıklarını söyledi.

Türkiye için başarı hikayesi yazmaya çalıştıklarını anlatan İnanç Erol, şunları söyledi: “Yabancı ortaklık aldığımızda 20-25 kişi olan çalışan sayımız bugün 400 kişiye yakın ve sene sonunda 500 kişiyi geçeceğimizi öngörüyoruz. Gelirimiz de çift haneli TL rakamlardan 1 milyar TL ciroyu geçme hedefine de bu sene ulamayı hedefliyoruz. Ülkemize toplam yatırımımız, altyapı binalar, teknoloji, insan gücü, toplam 5 milyar TL’nin üzerinde ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede ülkemizin ve dünyanın en büyük şirketine teknoloji hizmeti veriyoruz.”

“Veri merkezimiz gerçekten teknolojik bir sanat eseri oldu”

Teknolojik sıçrama temasıyla gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle Türkiye’nin ve kurumların dijital dönüşüm hedefine nasıl katkı verdikleri bilgisini de paylaşmak istediğini kaydeden Erol, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki şirketimiz NGN A.Ş. ve Star of Bosphorus Veri Merkezi A.Ş. çatısı altında 4 ana iş kolu ile hizmet veriyoruz. Bunlar veri merkezi hizmeti, bulut bilişim, dış kaynak ve yönetilen hizmetler, sistem entegrasyonu. Veri merkezimiz gerçekten teknolojik bir sanat eseri oldu. Ülkemiz ve sektörümüze bu tip bir tesisi ve yatırımı kazandırdığımız için çok gururluyuz. Veri merkezimizde artık dünyanın ve ülkemizin en önde gelen şirketleri müşterilerimiz.”

Hedefte Ankara ve İzmir var

İzmir’deki ve Ankara’daki mevcut veri merkezi işbirliklerini kendi altyapı yatırımlarına çevirmek istediklerini belirten Erol, “Cloud altyapımızı Ankara ve İzmir’e genişlettik. Bu sayede bölgesel bulut hizmeti verebilen ilk bulut sağlayıcı oluyoruz. Veri merkezimizin yanında bulut bilişim çözümlerimize de yatırım yaptık. Bugün sadece bulut mimari altyapımıza ve gelişimine 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. NGN olarak 4 ana iş kolumuzla sizi geleceğe taşımaya hazırız”

NGN & Huawei stratejik iş ortaklığı

Türkiye’nin bölgesel veri barındırma merkezlerinden birisi olma vizyonunu destekleyen Star of Bosphorus Veri Merkezi global oyuncuların Türkiye’de konumlanmasına imkan sağlıyor. Dünyanın en büyük HyperScaler Cloud yapılarından biri olan Huawei Cloud, Türkiye’deki hizmetlerini NGN Star of Bosphorus Veri Merkezi altyapısı ile hizmete sunuyor. NGN, bu işbirliği kapsamında Huawei Cloud’un 150’den fazla servisi ile verdiği hizmeti genişletiyor. Türkiye'de Uptime Enstitüsü Tier III tasarım & tesis sertifikasına sahip ilk “operatör bağımsız” ticari veri merkezi olma özelliğini taşıyan ve tüm regülasyonlara uyumlu, hızlı erişim ve düşük gecikme süresi ile daha verimli ve güvenli bir altyapı sağlayan Star of Bosphorus Veri Merkezi, Türkiye’de paha biçilemez değerdeki veriyi konumlandırıyor ve koruyor. Aynı zamanda Huawei Cloud Stratejik İş Ortağı statüsünde hizmet vererek müşterilerin ihtiyaçlarına göre global bulut sağlayıcılarının çözümleriyle hibrit yapılar oluşturabiliyor.

“1700’den fazla çalışan istihdam ediyoruz”

Huawei adına anlaşmayı imzalayan Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao konuşmasında, “21 yıldır Türkiye'de yatırımı bulunan Huawei 1700'den fazla çalışanı istihdam etmektedir. Türkiye'de ilk bulut veri merkezine sahip küresel ölçekteki yabancı yatırımcıdır. Ar-Ge merkezinde 200'den fazla bulut geliştirici istihdam ediyoruz. Huawei Cloud, Türkiye'ye en yenilikçi teknolojiyi, gelişmiş uzmanlığı ve deneyimi getirerek, dijital Türkiye için NGN ile birlikte ortak bir geleceğe doğru ilerleyecek” diye konuştu.