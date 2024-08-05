NielsenIQ Türkiye Genel Müdürlüğüne Didem Sekerel Erdogan atandı

NielsenIQ’da üst düzey atama gerçekleşti. NielsenIQ ve GfK’nın stratejik birleşmesi ile Didem Sekerel Erdogan, NIQ (NielsenIQ + GfK) Türkiye Genel Müdürü ve NielsenIQ Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-ticaret Bölge Başkan Yardımcılığına terfi etti. Erdogan, yeni sorumlulukları kapsamında; NielsenIQ’nun EEMEA e-ticaret ekiplerine de liderlik edecek.

Yeni görevi kapsamında açıklamalarda bulunan Erdogan, “Müşterilerimize son teknoloji ürünü platformlar aracılığıyla elde ettiğimiz gelişmiş analitikle birlikte, bütüncül bir perakende pazarının okunması ve en kapsamlı tüketici içgörülerini sunarak, Tam Görünüm sağlıyoruz.” dedi.

“Geleceğe yön vermek için çalışmaya hazırım”

Müşteri memnuniyetinin önceliklerinin başında geldiğini belirten Erdogan, “Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tutkuyla bağlı olduğum sektördeki yeni görevimde, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir başarılar, sadece bugünü değil geleceği de tasarlamak ve geleceğe yön vermek için çalışmaya hazırım. Müşteri memnuniyeti, NIQ’nun iş yapma biçiminin merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerini ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, servislerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her gün, müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunma ve sürekli olarak kendimizi geliştirerek, müşterilerimizin büyüme yolculuklarında destek olmak konusunda tutkuluyuz.” şeklinde konuştu.