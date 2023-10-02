NightWATCH’un lansmanı Hackathon ile yapılacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Üretim süreçlerinden toplanan verinin doğru işlenerek şirketlere çeşitli faydalar sağlamak üzere sistemler geliştiren Mert Software & Electronics yeni ürünü olan NightWATCH platformunu kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyor. Üretim sahalarında yer alan makine ve sensörlerin ürettiği verilerin anlık olarak toplanmasını ve bu verinin birçok farklı sisteme gönderimini sağlamak için Mert Software & Electronics Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen NightWATCH platformu, açık kaynak kodlu olacak ve yazılımlar geliştiren kişi ve kurumlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek. Platformun tanıtımı da önemli bir etkinlikle düzenlenecek. Platform üzerinde yeni projelerin geliştirileceği NightWATCH Hackathonu ‘veri toplama ve dağıtımının geleceğine katkı sağlama’ hedefiyle hayata geçirilecek. 20-22 Ekim tarihlerinde Mert Software & Electronics Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek NightWATCH Hackathonunda başvurular 6 Ekim’e kadar yapılabilecek.

NightWATCH Hackathonu’nun yazılım geliştiricilerinin, veri bilimcilerinin ve teknoloji meraklılarının katılımına açık olduğunu belirten Mert Software & Electronics Yazılım Geliştirme Müdürü Ali Özgür, “Daha akıllı ve daha bağlantılı bir dünya için makine ve sensörlerden veri toplama, toplanan verinin hedef sistemlere iletilmesi ve aksiyona dönük analitik yöntemleri tüm paydaşlarımız ile birlikte geliştirmek için NightWATCH Hackathonu düzenliyoruz. 48 saat sürecek etkinliğimizde alanında uzman ve yetkin jürimiz fark yaratacak yenilikçi fikirleri ve en iyi projeleri ödüllendirecek” dedi. NightWATCH’un 20 yıllık tecrübenin sonucu ortaya çıkan bir platform olduğunu belirten Özgür ayrıca “Bu platform birçok şirketi önemli bir maddi külfetten kurtarırken ayrıca zaman da kazandıracak” ifadelerini kullandı.