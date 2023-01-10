Nihat Kiler'den Sapphire açıklaması: İki yıl önce ucuza verdik, zararına geri aldık

NECLA DALAN

Kiler Holding’den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, holdingin bağlı ortaklığı Kiler Gayrimenkul Yatırım ile grup firması KBC Gıda’nın İstanbul Sapphire'in tamamını 905 milyon TL’ye satın alacağını bildirdi.

Açıklamada, “Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesinde; kain "İstanbul Sapphire'' adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'nın tamamı Bağlı Ortaklığımız Kiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Grup Firmamız KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 905.000.000 TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

Kiler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler’e bu satın almanın detaylarını sordum. Kiler, “İki yıl önce bankaya kredi borcumuz vardı. Borç karşılığında İstanbul Sapphire'i verdik. İstanbul Sapphire, bizim ilk göz ağrımız. Banka satışa çıkardı, ama talip çıkmadı. Biz de dışarı gitmesin dedik. Borcumuz karşılığında verirken ucuza gitmişti, şimdi pahalı aldık. Zararına da olsa geri aldık. İşleyen bir AVM var, değerlendirmeleri yapıp daha iyi duruma getirmek için çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

250 milyon dolara mal olmuştu

İstanbul Sapphire 261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olarak 2011 yılında açıldı. Nahit Kiler, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Sapphire'e başlarken gayrimenkul sektörü için dönüm noktası olacak bir eser yaratma hedefiyle yola çıktıklarını söylemişti. O konuşmada İstanbul Sapphire'i, arsa hariç 250 milyon dolarlık yatırımla yaptıklarını belirten Kiler, "Binada, mimari ve mühendisliğin en son teknolojilerini uyguladık. 261 metre anten yüksekliğiyle, Moskova'dan sonra Avrupa'nın en yüksek binası İstanbul Sapphire, büyük oranda enerji tasarrufu sağlayan çift cephe sistemi sayesinde çevreci özelliğiyle dikkati çekiyor. İstanbul Sapphire, her 3 katta yer alan bahçeleri, 163 metre yükseklikteki dünyadaki ilk golf oynama alanı ve 4 metreyi aşan park yükseklikleriyle sıra dışı bir yaşam merkezi. Çarşının dış cephesinde yer alan 322 metrekarelik LED ekran ise Avrupa'nın yerden yükseklikteki en büyük ekranı olma özelliğini taşıyor” demişti.