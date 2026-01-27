Nike, 775 çalışanını işten çıkaracak

Nike, karlılığı artırmak ve otomasyon kullanımını hızlandırmak amacıyla ABD’de 775 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. İşten çıkarmalar, Tennessee ve Mississippi eyaletlerindeki büyük dağıtım depolarında görev yapan personeli kapsıyor.

Kurumsal küçülmenin devamı

Söz konusu adım, şirketin geçen yaz duyurduğu 1000 kurumsal pozisyonun azaltılması planına ek olarak geldi. Böylece Nike, maliyetleri aşağı çekmeye yönelik yeniden yapılanma sürecini operasyonel alana da taşımış oldu.

“Daha yalın ve daha esnek bir yapı”

Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım operasyonlarında karmaşıklığı azaltmak, esnekliği artırmak ve daha verimli bir yapı oluşturmak hedefi vurgulandı. Nike, “Daha hızlı hareket etmek, disiplinli çalışmak ve sporcular ile tüketicilere daha iyi hizmet vermek için operasyonlarımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Otomasyon ve teknoloji yatırımı öne çıkıyor

Açıklamada ayrıca tedarik zincirinin yeniden şekillendirildiği, ileri teknoloji ve otomasyon yatırımlarının hızlandırıldığı ve ekiplerin gelecekte ihtiyaç duyacağı becerilere odaklanıldığı belirtildi.

Hedef: Marjları iyileştirmek

CNBC’nin haberine göre Nike, işten çıkarmaların uzun vadeli karlı büyümeye dönüş ve marjları güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Şirket, ABD genelindeki toplam dağıtım merkezi çalışan sayısına ilişkin ise detay paylaşmadı.