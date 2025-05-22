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Nike fiyatlarına zam yapacak, Amazon'dan satışa geri dönecek

Nike, gelecek haftadan itibaren bazı ürünlerinde fiyat artışına gideceğini ve beş yıl sonra ilk kez Amazon üzerinden satış yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Nike fiyatlarına zam yapacak, Amazon'dan satışa geri dönecek
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Dünyanın en ünlü spor giyim markalarından olan Nike, yetişkinler için giyim ve ekipman ürünlerinin fiyatlarına 2 ila 10 dolar arasında zam yapacağını açıkladı.

100-150 dolar arasındaki ürünlerde ise 5 dolarlık bir zam yapılacak.

Nike, çocuk ürünlerinde fiyat artışına gitmeyecek.

Nike 2019 yılında, Amazon'un sahte ürünleri engellemekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle platformdan çekilmişti. Şimdi ise satışlarını artırmak için yeniden Amazon'a dönüyor.

Amazon, bu adımın ABD'li tüketicilere sunulan Nike ürün yelpazesini genişleteceğini açıkladı. Şirket, bağımsız satıcıların stoklarını eritmeleri için ek süre tanıyacağını da belirtti.

Gelirlerde düşüş beklentisi

Air Jordan üreticisi Mart ayında dördüncü çeyrek gelirlerinde analistlerin beklediğinden daha sert bir düşüş öngörmüş ve daha trend rakiplerine yönelen tüketicilerin ilgisini yeniden canlandırmaya çalışırken temkinli bir tavır sergilemişti.

Bu ayın başlarında Nike CEO'su Elliott Hill üst düzey liderlik ekibinde çeşitli değişiklikler yaptı. Hill, son zamanlarda yeni ve yenilikçi ayakkabılar tasarlamakta zorlanan şirkette bir dönüşüme öncülük etmek için Ekim ayında dümene geçti.

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