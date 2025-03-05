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Nike mağazalarında grev kararı: Tüm Türkiye'yi kapsayacak

Koop-İş Sendikası, Nike Retail TK Perakende Ticaret Ltd. Şti. ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine grev ilan etti. Grev, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren Nike'ın tüm Türkiye'deki mağazalarında başlayacak.

Haber Merkezi
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Nike mağazalarında grev kararı: Tüm Türkiye'yi kapsayacak
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Koop-İş, görüşmelerin tıkanmasının ardından işverenin teklifinin ekonomik koşullar ve çalışanların beklentileri karşısında yetersiz olduğunu vurguladı. BirGün'de yer alan habere göre, Sendika, işverenin özellikle disiplin kurulu, yemek yardımı, ikramiye, iş güvencesi ve kıdem teşvik primi gibi konularda çalışanların haklarını yeterince gözetmediğini belirtti.

Koop-İş'in açıklamasına göre, Nike Retail TK tarafından sunulan teklif sektör ortalamalarının altında kaldı ve çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar içermiyor. Sendika, bu durumu kabul edilemez bulduğunu ve müzakerelerde sosyal diyalog ilkesine bağlı kaldıklarını vurguladı.

Küresel destek gördü

Grev kararının küresel işçi örgütü UNI Global Union ile paylaşıldığı ve destek görüldüğü belirtilirken, Koop-İş, işverenin çalışanların haklarını gözeten bir tutum benimsemesi durumunda müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Sendika, toplu sözleşme sürecinin adil bir uzlaşı ile sonuçlanması için işverenin daha makul bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, işçilerin "insan onuruna yaraşır bir yaşam" sürdürebilmesi için verilen mücadelenin çalışma barışı ve adalet açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

21 Mart'tan itibaren başlayacak olan grev, talepler karşılanana kadar devam edecek.

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