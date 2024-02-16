Nike, maliyetleri düşürmek amacıyla işgücünü azaltıyor

Nike, işgününü azaltıyor. Marka, maliyetleri düşürmek amacıyla işgücünü yaklaşık yüzde 2 oranında veya bin 600'den fazla kişi azaltacağını söyledi.

The Wall Street Journal tarafından incelenen bir çalışan notuna göre Nike İcra Kurulu Başkanı John Donahoe, şirketin kaynaklarını koşu, kadın giyimi ve Jordan markası gibi kategorilere yatırımı artırmak için kullandığını söyledi.

Kesintilerin mağaza ve dağıtım merkezlerindeki çalışanları ya da inovasyon ekibindekileri etkilemesi beklenmiyor.

Şirketinin 31 Mayıs itibarıyla yaklaşık 83 bin 700 çalışanı bulunuyordu.