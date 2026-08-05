Nikel Paslanmaz, Sivasspor’un forma sırt sponsoru oldu

Sivas’ın üretim gücünü temsil eden önemli sanayi kuruluşlarından Nikel Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026-2027 sezonunda Ekenler Beton Sivasspor’un forma sırt sponsoru oldu. Yapılan iş birliğiyle birlikte Nikel Paslanmaz logosu, sezon boyunca Sivasspor’un resmi maç formalarının sırt kısmında yer alacak. Bu iş birliğinin sadece bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde anlam taşıdığını ifade eden Nikel Paslanmaz Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Arslan Küçükemre, bu anlaşmanın Sivas’ın ekonomik gücü ile en önemli ortak değerlerinden biri olan Sivasspor arasındaki dayanışmanın güçlü bir örneğini oluşturduğunu söyledi. Küçükemre, Kentin sanayi birikimini temsil eden Nikel Paslanmaz ile şehrin en önemli spor markası Sivasspor’un aynı hedef etrafında buluşmasının, Sivas’ın birlik ruhunu ve ortak geleceğe olan inancını da yansıttığını ifade etti.

Sivasspor yalnızca bir futbol kulübü değil

Abdulvahap Arslan Küçükemre, sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Nikel Paslanmaz olarak doğup büyüdüğümüz, üretim yaptığımız ve değer ürettiğimiz bu şehre karşı önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Sivasspor ise yalnızca bir futbol kulübü değil; Sivas’ın ortak sevinci, ortak heyecanı ve en güçlü marka değerlerinden biridir. Bu nedenle Sivasspor’un yanında olmak bizim için bir sponsorluktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Şehrimizin başarısına katkı sunacak her adımın içinde olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda takımımıza gönülden başarılar diliyor, bu birlikteliğin hem kulübümüz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”