Nike'tan hisse başına 0,41 dolar temettü kararı

Nike, hisse başına 0,41 dolar tutarında çeyreklik nakit temettü dağıtacağını resmi olarak açıkladı.

Şirketin A ve B grubu hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar bu ödemeden faydalanabilecek. Dağıtılacak olan çeyreklik kar payından yararlanabilmek için yatırımcıların 1 Eylül 2026 iş günü kapanışı itibarıyla şirketin resmi hissedar kayıtlarında yer alması gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar pay sahibi olan yatırımcıların hesaplarına ödemeler 1 Ekim 2026 tarihinde nakit olarak aktarılacak.

Hissedarlara geri kazanım taahhüdü sürüyor

Küresel perakende pazarında yaşanan dönemsel daralmalara ve tedarik zincirindeki maliyet baskılarına rağmen, kar payı dağıtımının istikrarlı şekilde sürdürülmesi dikkat çekiyor. Yıllık bazda hisse başına 1,64 dolara tekabül eden bu ödeme planı, şirketin likidite gücünü ve nakit yaratma kapasitesini koruduğunun önemli bir finansal göstergesi olarak kabul ediliyor. Yatırımcı tabanına düzenli sermaye getirisi sağlama politikasından taviz vermeyen bu adım, markanın pazardaki uzun vadeli finansal direncinin de altını çiziyor.