Nil Bilişim, sektördeki sınırları kaldırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayi kuruluşları başta olmak üzere birçok markaya 22 yıldır bilişim sektöründe hizmet veren Nil Bilişim istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 15 yıldır aynı lokasyonda yer aldıklarını ve yoğun olarak çalıştıkları sanayi kuruluşlarına yakın bir yer tercih ettiklerini belirten firma sahibi Hamit Emiroğlu, “Aslında kurumsal firmalara IT danışmanlığı veriyoruz diyerek kısaca yaptığımız işi özetleyebilirim. Bilişim sektörü bildiğiniz üzere yazılım ve donanım olarak ikiye ayrılıyor. Biz işin daha çok donanım kısmındayız. Server kurulumları, altyapı, veri güvenliğinin sağlanması, network ürünleri gibi işleri yapmak üzere yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise anahtar teslim olarak fabrikalara hazır anahtar teslim sistemler sağlıyoruz” dedi.

“Firmaların zaman kaybını azaltıyoruz”

Sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini söyleyen Emiroğlu, “Kurumsal yapılar ile çalışmamızdaki en büyük husus birçok olayı kendi içimizde çözebilmemiz oldu. Çünkü firmalar bilişim konusundaki sorunlarını parça parça değil de tek bir yer ile çözmek istiyor. Biz de bu konudaki avantajımızı kullanıyoruz. Server, network sistemleri gibi konuların yanı sıra yazılım lisansları, güvenlik duvarları, düşük akımla çalışan güven kamera sistemleri, telefon hatları gibi aslında birbiri ile direkt bağlantılı olan projelerin tamamını hayata geçirip teslim edebiliyoruz. Bu sayede de firmaları ciddi bir zaman kaybından kurtarıyoruz. Ayrıca kapı giriş ve Turnike sistemlerini ile plaka tanıma sistemleri tarafında da önemli bir çalışma içerisindeyiz. Bu alanda da ciddi hamleler yaptık ve birçok noktada kurulumlarımız devam ediyor. Bir firmanın ihtiyacı olan tüm teknolojik ürünlerin tedarikini de sağlayabilme kapasitesine sahibiz” ifadelerini kullandı.