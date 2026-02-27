Nintendo 1,9 milyar dolarlık hisse satacak

Toplam satış tutarının yaklaşık 300 milyar yen (1,9 milyar dolar) seviyesinde olması bekleniyor. Kaynaklar, Kyoto merkezli şirketin kararı en erken Cuma günü alabileceğini belirtti. Nintendo’nun ayrıca hisse geri alım programı başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

Her iki banka da son yıllarda çapraz hissedarlıkları azaltmaya yönelik politika değişikliklerine gitmişti. 2019 yılında gerçekleştirilen ve söz konusu bankaların da katıldığı Nintendo hissesi satışı yaklaşık 71 milyar yen büyüklüğündeydi.

Eylül ayı itibarıyla Bank of Kyoto’nun Nintendo’daki payı yüzde 4,19 seviyesindeyken, Japonya’nın en büyük bankası olan MUFG Bank’ın payı yüzde 3,62 olarak kaydedilmişti. Bu pay, bir trust bank aracılığıyla tutuluyor.

Mitsubishi UFJ Financial Group yorum yapmazken, Kyoto Financial Group ise Reuters’ın sorularına yanıt vermedi. Nintendo da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Düzenleyici baskı artıyor

Japonya’da düzenleyici kurumlar ve Tokyo Stock Exchange, şirketleri çapraz hissedarlık yapılarını çözmeye teşvik ediyor. Uzmanlara göre, şirketlerin karşılıklı olarak birbirlerinde hisse tutması, yönetimlerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğini zayıflatıyor ve kurumsal yönetim standartlarını olumsuz etkiliyor.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, benzer bir adımın otomotiv devinden de gelmesi bekleniyor. Reuters’ın Perşembe günü geçtiği habere göre Toyota da bankalar ve sigorta şirketlerinin yaklaşık 19 milyar dolarlık hissesini satmasını içeren bir çözülme planı üzerinde çalışıyor.