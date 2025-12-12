Nippon Steel, gelecek 5 yılda 6 trilyon yenlik küresel yatırım hedefliyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corp, önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde yaklaşık 6 trilyon yen (39 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, bu yatırımlar aracılığıyla üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve küresel pazardaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Modernizasyon ve verimlilik odaklı yatırımlar

Nippon Steel’den yapılan açıklamada, azalan yurt içi çelik talebine rağmen yüksek fırınların modernizasyonu ve bazı üretim operasyonlarının verimliliğinin artırılacağı vurgulandı. Bu kapsamda, bu yıl satın alınan United States Steel Corp (US Steel) tesislerinin modernizasyonu da yatırım planının öncelikli kalemleri arasında yer alıyor.

Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nippon Steel Başkanı İmai Tadaşi, “Kaynaklarımızı stratejik yatırımlar yoluyla entegre üretimimizi güçlendirmek için yoğunlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

100 milyon tonluk küresel hedef

Şirket, stratejik olarak “100 milyon tonluk küresel üretim kapasitesi” hedefine odaklanıyor. Haziran 2025’te ABD yönetiminin onayıyla US Steel’i satın alan Nippon Steel, 2028’e kadar bu şirkete yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Yapılacak yatırımlar, sıfırdan projeleri de kapsayacak ve iki şirketin birleşimiyle sınıfının en ileri teknoloji ve üretim kabiliyetlerine sahip bir dünya lideri çelik üreticisi oluşturulacak.

Ortaklıkla üretim kapasitesi artıyor

Ortaklık sayesinde Nippon Steel’in yıllık ham çelik üretim kapasitesi 86 milyon tona ulaşacak ve 100 milyon tonluk küresel üretim hedefi gerçeğe bir adım daha yaklaşacak.