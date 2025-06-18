Nippon Steel, US Steel’i resmen satın aldı: Yatırım ve güvenlik taahhüdü verildi

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Nippon Steel ile US Steel'in birlikte sınıfının en iyi teknolojilerine ve üretim kabiliyetlerine sahip "dünya lideri" çelik üreticisi olacağı vurgulandı.

Söz konusu ortaklığın ABD'de çelik üretimine yapılacak yatırımlarla 100 binden fazla istihdam sağlayacağı belirtilen açıklamada, US Steel'in ismini ve Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh şehrindeki genel merkezini koruyacağı aktarıldı.

Açıklamada, şirketlerin anlaşma kapsamında ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik taahhütlerde bulunduğu ve Washington yönetimiyle "ulusal güvenlik anlaşması" imzaladığı ifade edilerek, US Steel'in ayrıca ABD hükümetine "altın hisse" vereceği bildirildi.

Nippon Steel'in 2028 yılına kadar US Steel'e yaklaşık 11 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağı vurgulanan açıklamada, bu yatırımın 2028'den sonra tamamlanacak olan sıfırdan projeye yapılacak ilk yatırımı da içerdiği kaydedildi.

Şirketin kilit yöneticileri ABD vatandaşı olacak

Açıklamada, US Steel yönetim kurulu üyelerinin çoğunun ve şirketin üst yöneticisi dahil olmak üzere kilit yönetim ekibinin ABD vatandaşı olacağı aktarıldı.

US Steel'in ABD'deki pazar talebini karşılamak için ülkedeki üretim tesislerinden çelik üretme ve tedarik etme kapasitesini koruyacağı bildirilen açıklamada, Nippon Steel'in ABD yasaları uyarınca US Steel'in ticari işlem yapma kabiliyetine müdahalede bulunmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, imzalanan ulusal güvenlik anlaşması ile altın hisse dolayısıyla ABD hükümetine verilen haklara değinilerek, "Bu çerçeve ABD ulusal güvenliğini korurken, Nippon Steel'in US Steel'de yönetim esnekliğini ve karlılığı güvence altına almasını sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Bu ortaklıkla Nippon Steel grubunun yıllık ham çelik üretim kapasitesinin 86 milyon tona ulaşmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, şirketin küresel stratejik hedefi olan 100 milyon tonluk küresel ham çelik üretim kapasitesine yaklaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

US Steel'in satışına karşı çıkılmıştı

US Steel, Aralık 2023'te Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'li çelik üreticisinin Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da tarifelerin US Steel'i çok daha karlı ve değerli şirket haline getireceğini belirterek, şirketin satışına karşı çıkmıştı.

Trump, şubat ayında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını, bunun yerine şirkete yatırım yapacağını ifade etmişti.

Geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, US Steel'in ülkede kalacağını ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklık kuracağını bildirmişti.