Nissan 30 yeni modelini piyasaya sürecek

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan orta vadeli iş planında bir güncelleme yaptığını duyurdu.

Nissan Motor yaptığı açıklamada, önümüzdeki üç yıl içinde 30 yeni model aracı piyasaya süreceğini kaydetti. Öte yandan maliyetleri düşürmeyi amaçladığını aktaran şirket, küresel satışlarını da 1 milyon araç artırmayı hedefleyeceğini belirtti.

Bloomberg'den aktarılana göre Nissan, belirlediği tarihe kadar, küresel satışlarının yaklaşık beşte birini tamamen bataryayla çalışan otomobillerin oluşturmasını, hibrit güç sistemiyle çalışan otomobillerin de diğer beşte birini oluşturmasını, yalnızca içten yanmalı motora sahip otomobillerinin ise kalan yüzde 60'ı oluşturmasını bekliyor.

Nissan, tamamen pille çalışan Leaf modeliyle elektrikli araçlarda atak yapmasına rağmen, rakibi ABD'li Tesla ve Çinli BYD tarafından gölgede bırakıldı.