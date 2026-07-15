Nissan, 34 yıllık modelinin üretimini durduracak

Nissan Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, Wards Auto ile yaptığı bir röportajda Altima ve Rogue Plug-In Hybrid modellerinin üretiminin yakında sona ereceğini açıkladı.

Altima satışları yıllardır düşüş grafiği sergiliyor. Marka, 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 200 binden fazla araç satarken, bu sayı geçen yıl sadece 92 bin 809'a düştü.

2026 yılı daha da kötü geçeceğe benziyor. Bayiler yılın ilk altı ayında sadece 42 bin 288 adet Altima sattı. Bu, yüzde 31,9'luk bir düşüş anlamına geliyor ve otomobil üreticisinin tüm yıl için yaklaşık 84 bin 600 adet satması bekleniyor.

Sentra, Haziran ayına kadar 75 bin 549 adet satılarak çok daha iyi bir performans sergiledi. Bu, 2025 yılına kıyasla yüzde 11,7'lik bir düşüş anlamına gelse de, model Altima'yı kolayca geride bırakıyor.

Başka modeller de banttan inecek

Altima'nın üretiminin yakında durdurulacağını duyurmanın yanı sıra, Pandikuthira, Rogue Plug-In Hybrid'in de yakında piyasadan kalkacağını doğruladı.

Pandikuthira, modelin amacına hizmet ettiğini ve yerini yeni Rogue e-Power'a bırakacağını söyledi. Yakında piyasaya sürülecek crossover'ın "iyi yakıt ekonomisiyle birlikte çok cazip bir fiyat noktası" sunacağının sözünü verdi.