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Nissan finansal krizde... Genel merkez binası satışa çıkarılacak

Finansal çıkmazda olan Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel operasyonlarını elden geçirmek için genel merkez binasını satmayı planladığı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Nissan finansal krizde... Genel merkez binası satışa çıkarılacak
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Nissan'ın finansal sıkıntıları bitmek bilmiyor. Honda ile birleşmesi iptal olan şirket daha kötü günler yaşamaya başladı. Yeni teknolojilere ayak uyduramayan ve kendini yenileyemeyen Nissan, finansman yaratmak için genel merkezini satmayı planlıyor.

Tokyo'nun güneyindeki Yokohama'da bulunan binanın değerinin 100 milyar yen ya da yaklaşık 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. NTV'nin aktardığına göre, şirket muhtemelen alıcı ile bir kiralama anlaşması yaparak binayı kullanmaya devam edecek.

2009 yılında taşınmıştı

Nissan 2009 yılında Tokyo'nun Ginza bölgesinden otomobil üreticisinin kurulduğu Yokohama'ya taşınmıştı.

4.7 milyar dolar zarar açıkladı

Otomobil üreticisi Mart ayında sona eren mali yıl için 670 milyar yen veya yaklaşık 4.7 milyar dolardan fazla net zarar açıkladı.

Şirket 2027 mali yılına kadar küresel işgücünü 20.000 kişi azaltmayı ve yedi fabrikadaki faaliyetlerini durdurmayı planlıyor.

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