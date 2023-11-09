Nissan, gelir ve kâr görünümünü revize etti

Nissan Motor, 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide net geliri 1,40 trilyon yen artışla 6,06 trilyon yen olan Nissan’ın konsolide faaliyet kârı ise 180,1 milyar yen artışla 336,7 milyar yene yükseldi. Faaliyet kârı marjı yüzde 5,6, net geliri ise 296,2 milyar yen olarak gerçekleşen Nissan, 2023 mali yılı için tüm yıl gelir ve kâr görünümünü yukarı yönlü yeniledi.

Nissan Başkanı ve CEO'su Makoto Uchida konuyla ilgili şunları söyledi: "Nissan NEXT dönüşüm planımızın son yılında faaliyet kârımızda yıldan yıla önemli iyileşmeler kaydettik. Bu da bizi hedeflerimize ulaşma ve sürdürülebilir büyüme yolunda ilerletiyor. Ayrıca, 2024'ün ikinci yarısından itibaren dört yeni enerji aracının piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere Çin'deki faaliyetlerimizi geliştirmek için stratejik adımlar atıyoruz. Bu adımlar bir araya geldiğinde, uzun vadeli vizyonumuz olan Nissan Ambition 2030'u gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam ettiğimizi gösteriyor."