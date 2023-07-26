Nissan Türkiye’de üst düzey atama

Birol Kırklareli, Nissan Türkiye Finans Direktörü olarak atandı. Kırklareli, 1987 yılından bu yana bankacılık sektöründen denetlemeye kadar pek çok finans ve muhasebe alanında görev aldı. Nissan çatısı altında 25, Nissan Türkiye’de ise 20 yıldan fazla görev alan Kırklareli, son olarak üretim tesisleri de bulunan Nissan Güney Afrika ve Nissan Mısır’da Chief Financial Officer (CFO) olarak görev yaptı.