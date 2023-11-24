Nissan’dan üç yeni elektrikli araç

Nissan, üç yeni elektrikli aracını duyurdu. Nissan, Birleşik Krallık'taki Sunderland fabrikasında üretilen üç modelinin yüzde 100 elektrikli versiyonlarını üretecek. Bu çerçevede Nissan’ın amiral gemisi Nissan Qashqai, JUKE ve LEAF modellerinin tamamen elektrikli versiyonları üretilecek.

Sıfır emisyonlu bir gelecek vizyonuyla ilerleyen Nissan'ın gelecekteki üretim planı, Sunderland'deki EV36Zero merkezinde üç elektrikli araçtan (EV), üç gigafabrikadan ve 3 milyar sterline kadar yatırımdan oluşacak.

Bu sihirli dönüşüm projesi sadece Nissan'ın amiral gemisi Qashqai ve JUKE crossover'larının gelecekteki tamamen elektrikli versiyonlarını üretmekle kalmayacak, yeni nesil Nissan LEAF’in de İngiltere'de üretilmesini içerecek.

Hem araç hem de batarya üretimi ise, Nissan'daki rüzgar ve güneş çiftliklerini içerecek ve Nissan ve komşu tedarikçilerine yüzde 100 yenilenebilir elektrik sağlama kapasitesine sahip olacak EV36Zero Microgrid tarafından desteklenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nissan Başkanı ve CEO’su Makoto Uchida, Sunderland fabrikasındaki meslektaşlarına planlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Heyecan verici, elektrikli araçlar, karbon nötrlüğüne ulaşma planlarımızın merkezinde yer alıyor. Temel Avrupa modellerimizin elektrikli versiyonları yoldayken, Nissan, endüstri ve müşterilerimiz için yeni bir çağa doğru hızlanıyoruz. EV36Zero projesi, İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland fabrikamızı gelecek vizyonumuzun merkezine koyuyor. Bu, Birleşik Krallık ekibimizin geleceğin araçlarını tasarlayacağı ve üreteceği anlamına geliyor ve bu da bizi Nissan için Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru yönlendiriyor."

Nissan "Ambition 2030" vizyonu ile hareket ediyor.

Verilen bilgiye göre duyuru, Nissan'ın bundan sonra Avrupa'daki tüm yeni otomobillerinin tamamen elektrikli olacağını ve Avrupa'daki binek otomobil serisinin 2030 yılına kadar yüzde 100 elektrikli olacağını doğrulamasının ardından geldi.

Nissan, daha temiz, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir dünyaya doğru ilerleyen, sürdürülebilir bir şirket olma konusundaki Ambition 2030 vizyonu ile hareket ediyor.

Nissan'ın bu devasa yatırımı, tesis ve üretim süreci iyileştirmeleri, eğitimler dahil olmak üzere iki yeni modelin Ar-Ge ile üretimi için Birleşik Krallık'taki operasyonlarına ve daha geniş tedarik zincirine 1,12 milyar sterline kadar yatırım içeriyor. Bu, Nissan'ın EV36Zero'nun ilk aşamasında gelecekteki ilk EV için açıkladığı 423 milyon sterlinlik yatırımı takip ediyor.

Model isimleri, teknik özellikler ve lansman tarihleri de dahil olmak üzere üç model hakkında daha fazla bilgi ileride açıklanacak. Buna ek olarak, Birleşik Krallık Hükümeti, Nissan liderliğindeki 30 milyon sterlinlik bir ortak proje için 15 milyon sterlinlik bir fon sağladı. Cranfield, Bedfordshire'daki Nissan Teknik Merkezi'nin (NTCE) teknik uzmanlığını ve Ar-Ge sıfır emisyonlu araç kapasitesini güçlendirecek ve gelecekteki araç modellerinde Birleşik Krallık'ta ek Ar-Ge yatırımı sağlama fırsatlarını artıracak.

Nissan, operasyonlarını küresel olarak genişletip dönüştürürken heyecan verici, elektrikli araçlar ve teknolojik yenilikler sunacak. Bu vizyon, Nissan'ın 2050 mali yılına kadar ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olma hedefini destekliyor.