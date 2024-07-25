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Nissan'ın faaliyet karı yüzde 99 oranında azaldı

Nissan Motor'un faaliyet karı, zayıf ABD satış performansı nedeniyle %99'luk bir düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
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Nissan'ın faaliyet karı yüzde 99 oranında azaldı
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Nissan'ın Nisan-Haziran dönemi faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 128,6 milyar yenden 995 milyon yene geriledi. Analistler ise 164 milyar yen kar bekliyordu.

Net kar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 azalarak 28,6 milyar yen oldu.

Nissan mali yıl için işletme karı tahminini %17 düşürerek 600 milyar yenden 500 milyar yene indirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, zayıf sonucun "esas olarak artan rekabetten kaynaklanan satış giderlerindeki artıştan kaynaklandığı" belirtildi.

Nissan, 2024-25 mali yılın tamamı için net kar beklentisini 380 milyar yenden 300 milyar yene indirdi.

Nissan hisseleri mali sonuçların ardından yüzde 10 değer kaybetti.

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