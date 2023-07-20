Nohut tüketimi son beş yılda yüzde 13 azaldı

2017 yılında 7.1 milyon ton olan dünya mercimek üretimi 2021 yılında 5.6 milyon tona geriledi. Aynı yıllarda kuru fasulye üretimi 29.2 milyon tondan 27.7 milyon tona geriledi. Nohut üretimi 15.2 milyon tondan 15.9 milyon tona yükselmiş olsa da; dünya nüfusunun gösterdiği hızlı artış trendi kişi başı tüketimi aşağılara çekti.

Türkiye pazarı da dünya ile benzer trendde ilerliyor. 2018-2022 arasında mercimek ve nohut üretimi düşerken kuru fasulye üretimi arttı. Ancak üç ürünün de tüketimi düştü. Son 5 yılda kırmızı mercimek tüketimi 402 bin tondan 344 bin tona, nohut tüketimi 469 bin tondan 408 bin tona, kuru fasulye tüketimi de 286 bin tondan 283 bin tona geriledi. Kişi başı tüketim ise mercimekte 4.9 kilodan 4 kiloya, nohutta 5.7 kilodan 4.8 kiloya, kuru fasulyede de 3.5 kilodan 3.3 kiloya geriledi.

Kişi başına nohut tüketimi yüzde 15 geriledi

Çiğköftem’in 2021’de piyasaya sürdüğü Humus Dolgulu Falafel - Nohut Köftesi, bakliyat tüketimi için yeni bir alternatif olarak öne çıkmaya başladı.

Bakliyat tüketiminin önemine uzmanların sıklıkla vurgu yaptığını belirten Çiğköftem Genel Müdürü Hasan Durmaz “Erişebildiğimiz verilere baktığımızda Türkiye’deki bakliyat tüketiminin dünya ortalamasının altında yer alması dikkat çekiyor. Bu düşüşte genç nüfusun beslenme tercihlerindeki fast food tüketimi artışının etkili olduğunu düşünüyor ve geleneksel şekilde hazırlanan besin kaynaklarının gençlere farklı şekillerde sunulmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Şöyle ki; son 5 yılda Türkiye’deki toplam nohut tüketimi yüzde 13, kişi başına tüketim ise yüzde 15.8 gerilemiş durumda. Ancak Nohut Köftesi olarak tanımlayabileceğimiz Falafel’i, Çiğköftem’in iki yıllık Ar-Ge çalışması sonrasında Humus Dolgulu olarak farklılaştırdık. Özellikle gençler, hızlı ama sağlıklı besinleri tüketerek formda kalmak isteyenler ve veganlar tarafından çok fazla ilgi gördü. Besin değeri açısından doyurucu ve uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan ürünün sadece 100 gramıyla dahi yetişkin bir bireyin günlük protein ihtiyacının yüzde 10’u karşılanabiliyor” dedi.