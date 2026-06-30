Nokia, Alcatel Lucent Teletaş'taki yüzde 65'lik payını devretti

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL), ana ortaklık yapısına ilişkin hisse devri işlemini duyurdu.

Buna göre, Nokia Participations'ın şirket sermayesindeki yüzde 65 oranındaki payı, 43 milyon euro bedelle Nokia Solutions and Networks Oy'ye devredildi.

Açıklamada, hem Nokia Participations hem de Nokia Solutions and Networks Oy'nin, Nokia Corporation'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olduğu belirtildi.

Bu nedenle söz konusu pay devrinin grup içi yeniden yapılandırma niteliğinde olduğu ve şirketin nihai hakim ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmadığı ifade edildi.

Şirket, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü oluşturmadığını bildirdi.