Nokia'dan AI-RAN hamlesi: Hisseler açılış öncesi %5,3 yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Nokia, AI-RAN tarafındaki denemelerini büyütüyor.

Şirket, bugün yaptığı açıklamayla AI-RAN teknolojisinin erken değerlendirme aşamasından çıkıp laboratuvar ve canlı saha denemelerine geçtiğini duyurdu. Çalışmalar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'yu kapsıyor.

8 operatörle saha denemesi

Yeni fazda A1 Group, Chunghwa Telecom, du, e&, Mobily, stc, TPG Telecom ve Zain Saudi ile kavram kanıtlama ve denemeler ilerletiliyor. Daha önce açıklanan NTT DOCOMO denemeleri de devam ediyor.

Denemeler, Nokia'nın anyRAN yazılımı ile NVIDIA Aerial RAN Computer platformu üzerinde yürütülüyor. Şirketin verdiği bilgiye göre platform, mevcut spektrumda %20'nin üzerinde verimlilik artışı sağladı.

Açıklamanın ardından Nokia hisseleri, ABD borsalarının resmi açılışından önce gerçekleşen elektronik işlemlerde %5,3 prim yaptı.