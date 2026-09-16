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Nokia'dan AI-RAN hamlesi: Hisseler açılış öncesi %5,3 yükseldi

Nokia, yapay zeka tabanlı radyo erişim ağı denemelerini 8 operatörle genişlettiğini açıkladı. Açıklama sonrası hisseler, ABD borsalarının açılış öncesi elektronik işlemlerinde %5,3'e kadar yükseldi.

MERVE KORNİK
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Nokia'dan AI-RAN hamlesi: Hisseler açılış öncesi %5,3 yükseldi
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Nokia, AI-RAN tarafındaki denemelerini büyütüyor.

Şirket, bugün yaptığı açıklamayla AI-RAN teknolojisinin erken değerlendirme aşamasından çıkıp laboratuvar ve canlı saha denemelerine geçtiğini duyurdu. Çalışmalar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'yu kapsıyor.

8 operatörle saha denemesi

Yeni fazda A1 Group, Chunghwa Telecom, du, e&, Mobily, stc, TPG Telecom ve Zain Saudi ile kavram kanıtlama ve denemeler ilerletiliyor. Daha önce açıklanan NTT DOCOMO denemeleri de devam ediyor.

Denemeler, Nokia'nın anyRAN yazılımı ile NVIDIA Aerial RAN Computer platformu üzerinde yürütülüyor. Şirketin verdiği bilgiye göre platform, mevcut spektrumda %20'nin üzerinde verimlilik artışı sağladı.

Açıklamanın ardından Nokia hisseleri, ABD borsalarının resmi açılışından önce gerçekleşen elektronik işlemlerde %5,3 prim yaptı.

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