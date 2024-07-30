Nomura karını üç katına çıkardı

Japonya'nın en büyük aracı kurumu ve yatırım bankası Nomura Holdings, küresel piyasalardaki rallinin varlık yönetimi hizmetlerine olan talebi artırmasıyla ilk çeyrek kârında %195'lik bir artış bildirdi.

Nomura, Nisan-Haziran net kârının 23,3 milyar yenden 68,9 milyar yene yükseldiğini açıkladı.

Japon ekonomisindeki iyileşmeler şirketleri etkiledi

Japonya, ekonomisindeki iyileşmeler, şirket karlarının da güçlü olmasına yol açtı. Ekonomideki iyileşmeleri analistler, Başbakan Fumio Kishida'nın yönetimiyle Japonya'nın parçalanmış mali durumunu düzeltmede ilerleme kaydederek bu durumun korunmasında da yardımcı olacağını belirtiyor.