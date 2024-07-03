Nordex, Fransa’dan 9, Türkiye'den 8 proje için sipariş aldı

Nordex, Fransa ve Türkiye'den toplam 17 proje için sipariş aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nordex Grubu, Fransa'daki dokuz proje için 3 ve 4 MW sınıflarında 35 türbin tedarik edecek.

Türkiye'de müşteriler, 113 MW'lık sekiz proje için dokuz adet N163/6.X türbini ile 4 ve 5 MW sınıflarında dokuz adet türbin siparişi verdi.

Siparişler ayrıca türbinlerin 2024 yılı sonu ve 2025 yılı içerisinde devreye alınmasından sonra farklı periyotlarda bakımlarının yapılmasını da içeriyor.