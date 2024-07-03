Nordex, Fransa’dan 9, Türkiye'den 8 proje için sipariş aldı
Nordex, Fransa ve Türkiye'den toplam 245 MW kapasiteli 17 proje için sipariş aldı.
Nordex, Fransa ve Türkiye'den toplam 17 proje için sipariş aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nordex Grubu, Fransa'daki dokuz proje için 3 ve 4 MW sınıflarında 35 türbin tedarik edecek.
Türkiye'de müşteriler, 113 MW'lık sekiz proje için dokuz adet N163/6.X türbini ile 4 ve 5 MW sınıflarında dokuz adet türbin siparişi verdi.
Siparişler ayrıca türbinlerin 2024 yılı sonu ve 2025 yılı içerisinde devreye alınmasından sonra farklı periyotlarda bakımlarının yapılmasını da içeriyor.