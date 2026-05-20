Nordex Türbin Kanadı Fabrikası üretime başladı

Fabrikada, YEKA-4 projeleri için N163 ve YEKA-5 projeleri için N175 model rüzgar türbini kanatlarının üretimi eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yıllık 1200 adet üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye’de yaklaşık 3 GW seviyesinde rüzgar türbini üretim kapasitesine ulaşılmasına katkı sağlayacak. Yetkililer, fabrikanın kısa sürede tamamlanarak Türkiye’nin en büyük ve en modern türbin kanadı üretim tesislerinden biri haline geldiğini belirtti.

Yaklaşık 1.300 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine önemli katkı sunması bekleniyor. Fabrikada üretilecek rüzgar türbini kanatlarında yerli sanayiciler ve tedarikçiler tarafından sağlanan hammadde ve ekipmanların kullanılacağı ifade edildi. Böylece yatırımın yalnızca enerji sektörüne değil, yerli üretim ve sanayi ekosistemine de önemli destek vereceği vurgulandı.

Şirket yetkilileri, söz konusu yatırımın Türkiye adına stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinden duydukları gurur ve memnuniyeti dile getirdi. Başarının arkasında güçlü ekip çalışması, yüksek bağlılık ve özverili bir çalışma süreci bulunduğuna dikkat çekilirken, önümüzdeki dönemde de yeni başarılara imza atılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca projede görev alan tüm ekiplere teşekkür edilirken, yatırım sürecine katkılarından dolayı Ender Özatay ve Dieter Überegger’e özel teşekkür sunuldu.

Nordex’in Türkiye’de devreye aldığı bu yeni tesisin, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilir üretim hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.