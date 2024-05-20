Nov-a Prefabrik’ten, Gebze’ye 5 milyon dolarlık yatırım

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Balçık’ta bin 300 metrekare fabrikada 14 çalışanı ile ayda 150 üretim gerçekleştiren Nov-a Prefabrik, 2025 yılının ortalarında üretime geçmesi hedeflenen, 3 bin 700 metrekare kapalı ve 2 bin metrekare açık alana ait fabrikasında kapasitesini de istihdamını da en az üç katına çıkartmayı hedefliyor. Ürünlerini iç piyasanın yanı sıra sekiz ülkeye ihraç eden Nov-a Prefabrik’in ikinci fabrikasının 5 milyon dolara mal olan yeni yatırımının temeli Gebze’nin Pelitli Mahallesi’nde atıldı.

Nov-a Prefabrik’in, yeni tesisinin temel atma törenine; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Sadettin Arıkboğa, siyasetçiler ve iş dünyasından temsilciler katılım gösterdi.

"Her fabrika bir kaledir"

“Kalite asla tesadüf değildir” ilkesi ile başladığımız 15 yıllık sektör yolculuğumuzda önce Güvenlik Kabinleri sonra Metropol Güvenlik Kabinleri ve Yaşam Konteynerleri üretimini devreye aldıklarını söyleyen Nov-a Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Okay Ağyol, yeni yatırımlarla ülkemize daha fazla istihdam, üretim, ihracat ile destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Ağyol, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Her fabrika bir kaledir’ ilkesinden yola çıkarak ülkemizi dünyanın en başarılı ekonomik ülkeleri sıralamasında, ilk 10’da yer alması için üretmeye ve yatırıma devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bulunduğumuz konuma gelirken birçok zorluğun üstesinden geldiklerini kaydeden Ağyol, “Hayatımın dönüm noktası, hepimizi derinden etkileyen 17 Ağustos 1999 depremi oldu. O depremi bizzat yaşayan birisi olarak bulunduğum bölgede bu denli yapılaşma olmamasına rağmen açık ve yeşil alanların fazla olmasına rağmen o günkü şartlarda ortaya çıkan yaşam ve barınma ihtiyaçları belki de bugün sektöre girmemin habercisi olmuştu. İşçi olarak girdiğim firmada sırasıyla usta, ustabaşı, üretim şefi, üretim müdürü ve taşeronluk görevleri sonrası, 13.5 yıl aralıksız çalışmanın ardından 20 Ekim 2014’te karşılıklı anlaşarak, dostane şekilde firmayla yollarımı ayırdım. Bu vesileyle tecrübe ve bilgi edindiğim Karmod Prefabrik Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çankaya’ya da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Hayalim vardı diyen Ağyol, “20 Kasım 2014’te evimin alt katında 100 metrekarelik alanda başladığımız serüvenimizi buralara kadar getirme imkânı yakaladık. Firma olarak olmazsa olmaz ilkelerimiz vardı. Bunlardan birincisi önce çalışanlarımızın, sonra tedarikçilerimizin ödemesi ve yatırımlar oldu. İkinci olmazsa olmazımız ise; bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızdır. Bu, bu zamana kadar böyle oldu” diye konuştu.

“İşletme demek üretim, istihdam, ihracat demek”

Ülke olarak katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “İşletme demek üretim, istihdam, ihracat demek. Biz bunları yapmadığımız müddetçe iki yakamız bir araya gelmez. Ağyol Ailesi’ni bölgemiz ve ülkemize kazandırdıkları yeni yatırımdan ötürü tebrik ediyorum. Burada onlarca insanımız ekmek yiyecek. Bir felaket anında ya da en dar zamanımızda yanımızda olacaklar” diye konuştu.

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Ülkemizin içinde bulunduğu duruma rağmen bu yatırımı yaptıklarından dolayı Okay Ağyol’a teşekkür ediyorum. Bu tesis bu çevreye ciddi derecede ekmek sağlayacak. Devletimize de vergi anlamında katkı sağlayacak” dedi.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Sadettin Arıkboğa ise, “Böylesi bir zamanda çok kıymetli bir yatırım. Genç yaşta böyle bir başarıya imza atmış olan Okay Ağyol’u kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.