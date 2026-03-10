Nova Arsa, “projeli arsa modeli” ile gayrimenkulde stratejik dönüşüm başlattı

Yılın başından bu yana yön arayışında olan, tarife gerginlikleri, ticaret savaşları ve son olarak Ortadoğu’da yükselen tansiyonla denge bulmakta zorlanan finansal piyasalar, yatırımcıların güvenli liman arayışına hız kazandırdı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında yaşanan hızlı rallilerle değerlenen kıymetli madenler ve dalgalı piyasa koşullarında yön arayışında olan finansal piyasa araçları, varlıklarının reel değerini korumanın yolunu arayan yatırımcıları somut varlıklara ve gayrimenkul sektöründeki yenilikçi yaklaşımlara teşvik etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, “Konut Fiyat Endeksi verileriyle uyum sağlayan güncel arsa değerleme raporları, ekonomik konjonktürde toprağın sunduğu getiri fırsatlarını tescilliyor.

Arsa yatırımı, nominal değer artışı bakımından döviz ve mevduat gibi finansal araçların üzerinde bir performans sergilemeyi başardı. Üstelik bu değer artışı, özellikle 2025’in son çeyreğinde inşaat maliyet endeksindeki artıştan daha yüksek bir seviyede” ifadelerini kullandı.

Konut imarlı arsa fiyatları iki yılda yüzde 57 arttı

Saha çalışmaları ve açık verilerden hareketle istatistiksel modelleme yöntemiyle üretilen Endeksa verilerine göre, Türkiye'de konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları, son 2 yılda yüzde 57 değer kazandı. Trend grafiği, 2021'den bu yana konut imarlı arsa metrekare fiyatında istikrarlı bir yükselişe işaret etti.

Toprağın üretilemeyen, sınırlı bir kaynak olduğuna vurgu yapan Turgay Kolcuoğlu, “İleriye dönük beklentilerine ve mevcut konjonktüre karşı daha korumalı bir yapısı olan imarlı arsa fiyatları, toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekiyor. Gayrimenkul sektöründeki 28 yıllık deneyimimiz, finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcıların arsa gibi finansal olmayan, geleneksel yatırım araçlarına ilgi gösterdiğini, ancak hukuki süreçlerin ve proje takvimlerindeki belirsizliklerin caydırıcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca ödeme planlarında esneklik, ücretli kesimin yatırım radarına girebilmeyi kolaylaştırıyor. Nova Arsa olarak, sektörel bilgi birikimimizi inovatif iş modelleriyle birleştirerek arsa sahibi olmayı her gelir grubundan yatırımcı için erişilebilir kılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Marmara ve Trakya, altyapı projeleriyle yükselişte

Bölgesel arsa taleplerinde ve talebe bağlı fiyat artışlarında altyapı projelerinin etkisine dikkat çeken Turgay Kolcuoğlu, “Özellikle Marmara ve Trakya aksındaki projeler, bölgedeki sosyal arazi talebini doğrudan tetikliyor. Bu noktada, arsa yatırımını kısa vadeli bir spekülasyon aracı olmaktan çıkarıp, yalnızca yüksek sermaye sahiplerini erişiminin ötesine taşımak için disiplinli bir süreç yönetimiyle değer kazanan bir reel varlık modeli olarak tanımlamak gerekiyor.

Nova Arsa olarak tam da bunu yapıyoruz. Gayrimenkuldeki yapısal dönüşümün merkezinde arsa yatırımının yer aldığına inanıyor; şeffaflık, süreç takvimi ve proje bütünlüğü gibi kurumsal parametrelere odaklandığımız yatırım modelleri sunuyoruz. Peşin fiyatına 24 aya varan esnek taksit seçenekleri sunarak, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların birikimlerini enflasyon koşullarına karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Nova Arsa olarak geliştirdiğimiz 'Projeli Arsa Modeli' ile yatırımcılarımızı karmaşık imar süreçlerinden arındırılmış, hukuki güvencesi yüksek ve hemen tapu avantajı sunan varlıklarla buluşturuyoruz” diye konuştu.

Kırklareli, Ayvalık, İznik, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce gibi bölgeler öne çıkıyor

Arsa yatırımlarının getiri kapasitesini altyapı projelerinin yanı sıra bölgenin turistik ve lojistik potansiyelinin de belirlediğine dikkat çeken Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gayrimenkul sektörü içinde anlam taşıyan yatırımların öne çıktığı bir dönemden geçiyor. Nova Arsa da bu stratejik dönüşümün öncüleri arasında yenilikçi iş modelimizle ayrışıyor. Kırklareli, Ayvalık, İznik, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce gibi stratejik lokasyonlarda hayata geçirdiğimiz projelerimizle yatırımcılarımıza hem kazançlı bir finansal hamle fırsatı sunuyor, hem de doğayla iç içe bir gelecek vaat ediyoruz."