  Novartis, biyoteknoloji şirketini 2 milyar dolara satın alıyor
Novartis, biyoteknoloji şirketini 2 milyar dolara satın alıyor

Novartis, ABD'li biyoteknoloji şirketi Excellergy'yi 2 milyar dolara satın alıyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis, alerji ilaçları portföyünü genişletmek amacıyla ABD'li biyoteknoloji şirketi Excellergy'yi 2 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, gıda alerjileri, kronik ürtiker (kurdeşen) ve astım gibi alerjik hastalıkların tedavisine yönelik terapiler geliştirmede uzmanlaşmış Excellergy, Novartis'in toplamda 2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Bu satın almanın, Novartis'in alerji ilaçları portföyünün güçlenmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

