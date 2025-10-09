Novartis Suudi Arabistan Onkoloji liderliğine Süreyya Selen Soyman Fırlar atandı

Süreyya Selen Soyman Fırlar, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan Onkoloji Terapötik Alan Başkanı olarak atandı.

Süreyya Selen Soyman Fırlar kimdir?

2022'den bu yana Novartis Türkiye'de Terapötik Alan Başkanı olarak görev yapan Selen Soyman Fırlar, bu süreçte erişim stratejileri ve özel pazar girişimlerini geliştirerek güçlü iş sonuçları elde etti. 20 yılı aşkın kariyerinde Novartis, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim ve Bristol Myers Squibb gibi uluslararası şirketlerde görev alan Selen Soyman Fırlar, Onkoloji, Hematoloji, İmmünoloji ve Kardiyovasküler-Renal-Metabolik Hastalıklar başta olmak üzere 15 farklı terapötik alana liderlik etti.

Novartis Türkiye'de, Süreyya Selen Soyman Fırlar'ın liderliği, ticari hedeflerin gerçekleştirilmesine, pazar varlığının güçlendirilmesine ve fonksiyonlar arası iş birliğinin artırılmasına önemli katkılar sağladı. Novartis, Selen Soyman Fırlar'ın stratejik vizyonunu Suudi Arabistan'daki yeni görevine taşıyacak olmasından büyük memnuniyet duyuyor.

Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Selen Soyman Fırlar, evli ve bir kız çocuğu annesidir.