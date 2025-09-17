Novartis Türkiye Ülke Başkanlığı görevine Serkan Barış atandı

Serkan Barış, Novartis Türkiye Ülke Başkanı olarak göreve başladı.

Serkan Barış kimdir?

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden yüksek lisans derecesine sahip olan Barış, sağlık sektöründe 27 yılı aşkın deneyime sahip. Kariyerine Deva Holding'de Ürün Müdürü olarak başlayan Barış, ardından Bayer'de Kardiyovasküler portföyünden sorumlu Ürün Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında AstraZeneca'ya katılan Barış, şirketin tüm terapötik alanlarında Ürün Müdürü, Grup Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü, Pazarlama Direktörü, İş Birimi Direktörü ve Ticari Satış Kanalları Direktörü gibi birçok liderlik rolünde bulundu. Ülke içi sorumluluklarının ötesinde, MEA (Ortadoğu & Afrika) Bölgesi'nde stratejik tedavi alanlarında ve çalışan bağlılığına yönelik kapsayıcı inisiyatiflerde sponsorluk görevlerini üstlendi. 2017 yılından bu yana ise Türkiye Ülke Başkanı olarak, şirketin büyümesine liderlik etti.

Novartis Türkiye'deki yeni görevinde Serkan Barış, yerel iş birliklerini güçlendirecek, inovasyonu yatırım odağına alacak ve ilaca erişimi artıran değer bazlı çözümlerin geliştirilmesine liderlik edecek. Novartis Türkiye, bu atamayla Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı kapsayan META Bölgesi'ndeki lider pozisyonunu daha da pekiştirecek ve Serkan Barış'ın deneyimi ile META bölgesinin büyüme, inovasyon ve iş birliği potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Novartis Türkiye Ülke Başkanı olarak Serkan Barış, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), ve Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası (Swiss Chamber of Commerce) Yönetim Kurullarında görev alacak.