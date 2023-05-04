Novartis Türkiye'ye üst düzey atama

1998 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan ve 2001'de Bentley College İş İdaresi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Doruk Arbay, Novartis Türkiye'nin pazara erişim ve fiyat politikaları, yenilikçi sağlık çözümleri ve kamu ilişkileri yönetiminden sorumlu olacak.

Kariyerine finansal analist olarak HSBC ve Bank of America'da adım atan Arbay, ardından sırasıyla CNBC-e, Turkcell, Türk Telekom, Imperial Tobacco, Mondelez International Türkiye'de kamu iletişimi ve kurumsal iletişim departmanlarında üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.

Nisan 2022'den bu yana Bosch'ta Kamu Politikaları ve İletişim Direktörü olan Arbay, Novartis Türkiye'de gerçekleştirilen atama kapsamında Pazara Erişim, Sağlık Çözümleri, Kamu İlişkileri Direktörü olarak görev yapacak.