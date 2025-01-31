Novartis’in satışları beklentileri aştı

İsviçreli ilaç devi Novartis dördüncü çeyrekte satışlarının beklenenden daha iyi olduğunu, ancak tüm yıl için satış rakamlarının kendi beklentilerinin altında kaldığını bildirdi.

Dördüncü çeyrek net satışları, analistlerin 12 milyar 795 milyar dolar olan tahminlerinin üzerinde, geçen yıla göre yüzde 16 artarak 13,2 milyar dolara yükseldi.

Üç aylık düzeltilmiş çekirdek faaliyet karı, 4,23 milyar dolarlık beklentinin üzerinde 4,86 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı için net satışlar sabit kur bazında yüzde 12 artış gösterse de 50,47 milyar dolarlık tahminin altında 50,32 milyar dolar oldu.

Tüm yıl için çekirdek faaliyet karı ise 17,02 milyar dolarlık beklentiye karşılık geçen yıla göre yüzde 22 artarak 19,5 milyar dolara yükseldi.

Şirket, satışlardaki büyümenin temel olarak gişe rekorları kıran kalp yetmezliği ilacı Entresto ve artrit ilacı Cosentyx'ten kaynaklandığını söyledi.