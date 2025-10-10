Novida Global, Yönetim Danışmanlığı Ödülleri 2025'te çifte ödülün sahibi oldu

Novida Global, Yönetim Danışmanlığı Ödülleri (Management Consulting Awards) 2025'te iki prestijli ödül kazanarak uluslararası danışmanlık sektöründe dikkate değer bir dönüm noktasına ulaştı.

Şirket, En İyi Küresel Strateji ve Operasyonel Dönüşüm Danışmanlığı ve Orta Doğu ve Değişim Yönetimi ve İnovasyon Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

İşletmeleri, liderleri ve ekipleri benzer şekilde güçlendirmeyi amaçlayan Novida Global’in stratejik içgörü ve yaratıcı ilhamı, yeni kurulan şirketlerden KOBİ'lere ve küresel şirketlere kadar herkes için bir şeyler sunmasını sağlıyor.

"Başarı ve sürdürülebilirliği güvence altına alıyoruz"

Novida Global’in Kurucusu ve CEO'su Işık Deliorman, “Bu ödül, finansal performansın ötesinde insan emeğini, entelektüel sermayeyi, mesleki yetkinliği ve güçlü ekip dayanışmasını da onurlandırıyor. Novida Global olarak, kurumsal, kültürel ve dijital dönüşüm projelerinde strateji, iş hedefleri, kültür, insan ve icraat arasında bütünsel ve güçlü uyumu sağlamak en güçlü kasımız. Bu sayede işletmeler sürdürülebilir başarının kilidini açabiliyorlar. Değişimin yönetimi, paydaş katılımı, iletişim ve eğitim boyutlarını kapsayan Organizasyonel Değişim Yönetimi (OCM) disipliniyle dijital dönüşüm projelerinin başarı ve sürdürülebilirliğini güvence altına alıyoruz.

Danışmanlık ötesinde sunduğumuz Novhow® Organizasyonel Gelişim ve Dream2Live® Yaratıcılık Atölyeleri, yaşayarak öğrenme, çeviklik, tasarım ve sistem düşüncesi üzerine kurulu” diyerek şöyle ekledi:

“Ekiplerin sinerjisi kaldıraç etkisine alınarak, bir yandan yaratıcı çözümler üretilmekte, öte yandan kurumsal, kültürel ve liderlik gelişimi sağlanmakta ve değişim yönetimi daha ivmeli ve etkili olarak gerçekleştirilmekte. Bu programlar ister uzman kolaylaştırıcılarımız eşliğinde ister işletmelerin kendi ekipleri tarafından lisanslı olarak uygulanabiliyor. Böylece kendi kaynaklarını etkili ve verimli biçimde kullanabiliyor ve gelişimlerini sağlayabiliyorlar. Yaratıcılığın ve bilginin yaygınlaştırılmasını vizyonumuzun merkezine koyarak başlattığımız yayıncılık iş birimimiz, yaratıcılık ve çocuklara yönelik içerikler geliştiriyor. Önümüzdeki dönemde hedef kitleyi çeşitlendirmenin yanı sıra, liderlik, kültür ve değişim alanlarında profesyonel yayınlarımızı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bizim için en büyük mutluluk; kurumların ve bireylerin potansiyellerini açığa çıkarmalarını, değişimi kucaklamalarını ve sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini görmek.”